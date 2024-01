L

a migración es uno de los temas centrales entre Estados Unidos y México. No es extraño que altos funcionarios se hayan vuelto a reunir ahora en Washington entre el 18-19 de enero. La información reseñada por la prensa sobre propuestas y acuerdos son muy generales y no es posible darse una idea clara de lo que allí se tramó. Se señala que hay que atacar las causas profundas de la migración , por supuesto esa es exactamente la forma de atender este fenómeno si se quiere revertir la tendencia migratoria. Pero sólo se menciona un programa de desarrollo en el que se invertirán 180 millones de dólares para apoyar a Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba y Haití . Si bien se trata de un programa significativo, Sembrando Vida, debe ir acompañado de otros programas sociales que incidan en sectores como la educación, la salud, etcétera. Se señalan acuerdos productivos, cooperación regional, visión de largo plazo, pero se vuelve a enfatizar sobre alcanzar una migración segura, ordenada humana y palanca del desarrollo , propuesta que, sin cambios profundos del modelo, no puede ­sustentarse.

Ir a las causas de la migración remite a la forma en que el capitalismo vinculó desde su inicio a dos regiones: un centro, desarrollado, ahora norte global, y la otra periférica, subdesarrollada, ahora sur global. En el sistema capitalista la migración es funcional para los países desarrollados porque pueden disponer de excedentes laborales que son necesarios a sus mercados laborales y, en la mayoría de los casos, bajo condiciones de extrema vulnerabilidad, con su efecto sobre el costo laboral unitario. Por tanto, no sólo son muy favorables para la ganancia capitalista, sino para la permanencia del sistema al satisfacer demandas laborales que internamente escasean. Por otro lado, parece claro que la mayoría de los migrantes forzados provienen del sur global, es decir, de países subdesarrollados, periféricos cuya relación con el norte global es asimétrica, y subordinada. Se ven sometidos a imposiciones de corte claramente colonial que se convierte en un obstáculo para emprender proyectos endógenos de desarrollo al responder prioritariamente a las exigencias de ese norte global.

En este marco se producen las grandes migraciones actuales, trágicos movimientos que serán bloqueados en su paso por alcanzar países europeos o la potencia mundial, y los que llegan a México, no sólo latinoamericanos, sino africanos y asiáticos, la mayoría con esa pretensión.