axaca no está entre los primeros cinco estados con mayor porcentaje de protestantes/evangélicos, pero sí tiene crecimiento de tal confesión religiosa mayor que la media nacional. Es un elemento a tener en cuenta porque, pese a concentrar casos de intolerancia religiosa, el avance de los considerados advenedizos por los tradicionalistas no se debe únicamente a la resistencia de los creyentes en la defensa de sus derechos, sino también a la consolidación de espacios de tolerancia por quienes reconocen la validez de la diversificación religiosa.

Kathleen M. McIntyre, en Protestantism and State Formation in Postrevolutionary Oaxaca (University of New México Press, 2019), estudia el desarrollo del cristianismo evangélico en las comunidades indígenas y su impacto identitario en ellas. La obra en español empieza a circular coeditada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y Casa Unida de Publicaciones.

Hace bien la autora de Protestantismo y formación del Estado en Oaxaca después de la Revolución en hablar de identidades y no de identidad, porque son múltiples las expresiones identitarias entre la población originaria de México. También procuró ejercer una mirada multidimensional, por lo cual tienen cabida en el estudio múltiples voces. Esto es importante dada la inclinación en sectores del mundo académico a basarse en prejuicios para explicar la anomalía de los indígenas protestantes al elegir una identidad alternativa que es juzgada como ilegítima y/o insuficientemente indígena .