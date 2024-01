Y agregó: Lo que es lamentable es que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos .

Destacó que la posición del gobierno federal sobre la liberación de los elementos castrenses se expresó en un comunicado difundido por la Secretaría de Gobernación la noche del lunes, en el que uno de los argumentos es que el fallo evidencia que la prioridad del Poder Judicial no es la justicia, sino favorecer los señalamientos de que la administración de López Obrador protege al Ejército.

“¡Sabadazo!, violando todos los procedimientos. Pero, además, como si se tratara nada más de un asunto legal, como si no fuese un asunto de justicia, con ese propósito: seguir culpando al Ejército y cuestionándonos de que no hacemos nada. Es que están esperando a decir: ‘Es lo mismo que pasó en el gobierno anterior (de Enrique Peña Nieto), son lo mismo’. Nada más que todavía nos faltan ocho meses (para concluir el sexenio)”.

Y reiteró: “¿Y qué buscan? Dos cosas: una, desprestigio al Ejército. ¿Por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana; quieren tener, los que están detrás moviendo los hilos, una institución sometida.

Y lo segundo: hacerme quedar mal. Pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores inmorales, farsantes; toda esa caterva de hipócritas. Y lo vamos a seguir haciendo y les vamos a ir explicando poco a poco, porque es una maraña que dejaron y siguen .

Rechazó los señalamientos del ex subsecretario de Derechos Humanos y ex titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, quien en sus redes sociales lamentó que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiguen contra la investigación. No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas .

Al preguntarle sobre el fiscal para el caso, Rosendo Gómez Piedra, quien no impugnó la decisión del tribunal colegiado que otorgó un amparo a los militares, que a la postre derivó en su liberación, el mandatario replicó:

Es lo que siempre dicen. ¿Cómo liberan a delincuentes, cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial? Que no se integraron bien las investigaciones, las averiguaciones, como si esto fuese un asunto como cualquier otro, un asunto mercantil. Esto es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide: lo que hay es un interés político del Poder Judicial .