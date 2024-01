Arturo Sánchez Jiménez

Miércoles 24 de enero de 2024, p. 8

La victoria parcial conseguida por México el lunes en la corte de apelaciones del primer circuito de Estados Unidos, en Massachusetts, es la primera conseguida por los abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en los casos que tienen abiertos para responsabilizar a los fabricantes y vendedores de armas estadunidenses de los efectos que sus mercancías y prácticas negligentes tienen en la crisis de violencia en suelo mexicano.

En Massachusetts, México abrió en 2021 un litigio en el cual acusa directamente a los fabricantes de armas; en Arizona abrió otro en 2022 contra vendedores y distribuidores de armamento, en un caso que se reanudará el 22 de febrero; en tanto, también en 2022 solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) una opinión sobre las afectaciones a las garantías individuales que tienen las prácticas negligentes de productores y comercializadores de armas de Estados Unidos.

La corte en Massachusetts determinó que el gobierno de México puede proceder con su primera demanda, la que emprendió contra ocho empresas estadunidenses a las que acusa de fabricar y distribuir armas en Estados Unidos que saben que serán exportadas ilegalmente a México, donde contribuyen directamente a la violencia.

Con la denuncia, México busca una indemnización de 15 mil millones de dólares por los estragos provocados por lo que considera prácticas comerciales negligentes de las empresas Smith & Wesson Brands Inc, Barrett Firearms Manufacturing Inc, Beretta USA Corp, Colt’s Manufacturing Company LLC, Glock Inc; Sturm, Ruger & Co; Century International Arms Inc y Witmer Public Safety Group.