Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de enero de 2024, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sus adversarios están usando dos argumentos falsos que no les funcionan para atacar a su administración. En primer término es que se vive hoy una dictadura y se prepara una elección de Estado , y en segundo la exacerbación en torno a la situación de violencia que se da en varios puntos del país.

“Como no les ha ido bien, ahora tienen dos cosas, pero como diría el clásico: ‘¿y yo por qué?’ ¡No me culpen a mí, porque todo es culpa mía!”, señaló en la mañanera de ayer sin pregunta de por medio.

Sostuvo que a los cerebros de la oposición que esgrimen estos dos argumentos en su contra “ya deberían removerlos, porque no dan resultados.

“Tienen dos cosas: una, ‘elección de Estado’. No sé si lo han escuchado, y ‘Andresmanuelovich, el dictador’. La dictadura, ¿no? La censura.”

Aseguró que desde la época del gobierno de Francisco I. Madero “no habían insultado tanto a un presidente como ahora. Y no pasa nada, no se reprime a nadie, no se censura a nadie.

“¿Qué traen ahora? ‘Elección de Estado.’ ¿Cuál elección de Estado? Nosotros queremos que la gente vote libremente por el candidato, por el partido que quiera”, insistió.