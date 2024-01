H

ay quienes se esfuerzan en el artificio y hay quienes trabajan con naturalidad por la naturalidad. ¿Sofistas y socráticos?

La naturalidad de la poesía no está en el lenguaje al que se recurre, sino en el uso especializado, que del lenguaje –del general o, de otro modo dicho, del considerado el lenguaje por antonomasia, el de las palabras– hace uso, que aun cuando no le es exclusivo, primordialmente elige, cultiva, privilegia, es en ella paradigmático.

Hacia afuera, admitir: hago poesía (o poemas o versos), mas hacia adentro pertinente es lo contrario, decirse poeta soy –y comprometerse a fondo con (por descontado, existe) la vocación y sacar la casta, arder destino.

“Para ti, para Dios, para todos, / digo esto. / Esto digo / desde Dios, desde todos, desde ti. / ¿Y desde mí / y para mí? / Sí, desde luego, mas no, nunca, sin / lo que anterior a la pregunta / queda dicho. // Desde todo es que hablo o mi voz habla / como si para nada, / casi como si nada / para todo. // Y lo que dice digo, aunque me es dicho. / Dicho quede.”