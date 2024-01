A

hora que viene a México el mismo que prometió bienestar para tu familia (la financiera y la política), y sin olvidar que fueron crueles los gobernantes neoliberales , el presidente López Obrador se animó a formular unas cuentas preguntas a ese nefasto personaje que, entre tantas otras gracias, sacrificó a varias generaciones de mexicanos para rescatar a un grupúsculo de banqueros con cargo al erario y a un costo interminable.

En efecto, durante su campaña a Los Pinos, Ernesto Zedillo prometió bienestar para tu familia , porque él sí sabe cómo hacerlo –según el eslogan de campaña–, aunque en los hechos destrozó a los supuestos beneficiarios de ese compromiso , y lo hizo sólo para enriquecer, aún más, a los de siempre.

En esa tesitura, en la mañanera de ayer el Presidente detalló que “ahora que viene Zedillo me gustaría hacerle tres preguntas. Una: ¿Por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública?, el Fobaproa, porque lo traen de expositor, como a (José María) Aznar de España (el protector de Felipe Calderón), todo este bloque conservador. Que conteste eso.

Lo segundo: ¿Por qué envió al Congreso una reforma de pensiones, donde el trabajador al jubilarse no iba a recibir –si no se hubiera modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro– ni siquiera 50 por ciento de su salario y ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores, no sabía qué significaría esa reforma, hicieron mal el cálculo, la corrida financiera? Que lo explique”.

Planteó la tercera: ¿Por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino, al contrario, se redujo el poder de compra? Ya encarrerado, “dije tres, pero tengo muchas más… pero la cuarta, ya: ¿Por qué desapareció a los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadunidense a la que le entregó los ferrocarriles nacionales?” Eso, y muchísimo más, porque cierto es que Zedillo, como sus antecesores y sucesores en Los Pinos, todos neoliberales, efectivamente, fue muy cruel con los mexicanos de a pie; a los de hasta arriba les cumplió todo tipo de exigencias y caprichos.