n la fase postUcrania y la revigorización de Trump, la portada (sic) del reciente libro, publicado en un país de la OTAN, La derrota de Occidente (https://amzn.to/3HApEXa), del insigne pensador francés Emmanuel Todd (ET), sintetiza su contenido conceptual: el noratlántico eyectado del planeta con el resto del continente americano y África, mientras se consolida Eurasia, vgr. Rusia, China, India, Irán, etcétera.

Yo matizaría con la perspectiva de los BRICS+: se salvan Brasil y sus aliados en Latinoamérica, así como Sudáfrica y los aliados de China y Rusia en África y el mundo.

El geopolítico brasileño Pepe Escobar acaba de realizar una óptima reseña (https://bit.ly/3u3zL3M).

El libro marca(rá) el profundo pensamiento estratégico del presente y los tiempos por venir, como lo fueron sus otros dos excelsos libros: La caída final (https://amzn.to/48ZDWNv), que predijo la disolución de la URSS ¡15 años antes! con base en datos demográficos (tasa de natalidad menor a la mortandad) –por cierto, hoy EU ostenta una ecuación demográfica adversa– y Después del imperio: Descomposición del orden estadunidense (https://amzn.to/3Hx40n0), cuando EU pierde su control mundial en términos militares, económicos e ideológicos, lo cual adelanta la caída de EU como única superpotencia global.

Me centraré sucintamente en lo que el mismo ET desglosó en sus 10 sorpresas –cuya mayoría no lo fue tanto–:

1. Irrupción de la guerra en Europa : verdadera guerra entre dos países, un suceso extraordinario para un continente que se creía instalado en la paz perpetua . Sucede que el monetarismo de la anglósfera sedujo a Europa con sus guerras eternas para sostener su agónico financierismo globalista.

2. EU y Rusia son los dos adversarios de la guerra en Ucrania cuando desde hace más de una década China fue designada por EU como su enemigo principal . ET no abunda mucho sobre China.

3. La resistencia militar de Ucrania : a mi juicio, es un mito, ya que Rusia, mediante su desconcertante retirada de Kiev/Chernigov/Jersón, buscaba negociar con el comediante jázaro (https://bit.ly/3QqemJr) Zelensky su objetivo primordial: impedir el ingreso de Ucrania a la OTAN.

4. La resistencia económica de Rusia : exquisita perogrullada.