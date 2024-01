A

yer, en tres momentos claves, el Presidente de la República trató de atenuar la corresponsabilidad 4T (tanto del Poder Ejecutivo como de la autónoma Fiscalía General de la República) en cuanto a la liberación condicional, sujeta a proceso, de elementos militares acusados de delitos relacionados con los normalistas de Ayotzinapa.

A) Dijo no concordar con el posicionamiento de Alejandro Encinas, quien fue subsecretario de derechos humanos durante casi cinco años del actual gobierno, pero no desmintió que “abogados de la @SEDENA” litigan contra la investigación que encabeza el Presidente de México . López Obrador sólo respondió, a pregunta periodística: no estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo .

No ahondó más en el asunto y de inmediato giró la mira: Lo que es lamentable es que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos .

B) En su alocución matutina, el Presidente desestimó que la tortuguesca Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, plenamente controladora de la fiscalía especial postiza en la que habilitaron a Rosendo Gómez Piedra, hubiera sido omisa ante la resolución judicial que desde meses atrás prefiguraba la apertura de las puertas de la cárcel a los militares: ¿Cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial (para liberar delincuentes)?, preguntó AMLO, y luego se respondió: Que no se integraron bien las investigaciones, las averiguaciones; como si esto fuese un asunto como cualquier otro, como si fuese un asunto mercantil. Esto es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide, lo que hay es un interés político del Poder Judicial .