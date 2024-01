E

l presidente Ernesto Zedillo asumió su cargo salpicado por la sangre del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio; había sido el coordinador de su campaña, falló –dicen– la seguridad y perdió al abanderado en la tragedia de Lomas Taurinas al terminar un mitin en Tijuana. Fue el principal beneficiario del magnicidio porque Carlos Salinas de Gortari lo escogió para llenar el hueco. En el primer mes de su gobierno ocurrió el error de diciembre que hundió al país en una profunda crisis económica y política, cuyos efectos se siguen pagando hoy con cargo al presupuesto federal. Zedillo y Salinas de Gortari se culpan recíprocamente. Siguieron la cárcel del hermano Raúl y el autoexilio en Dublín. El presidente Clinton implementó un paraguas financiero para que librara la tormenta que estaba contaminando a otros países – el efecto tequila –. Dividido el PRI entre políticos y tecnócratas, y sin apoyo popular, que tampoco buscó, Zedillo fue el centro de la recurrente especulación de que renunciaría a su cargo. Aunque egresado del Instituto Politécnico Nacional, el economista que en su niñez vivió en Mexicali fue fiel a su formación neoliberal en la universidad de Yale, en Estados Unidos, a la que sigue ligado. Se supeditó a los grupos de poder económico nacionales e internacionales y al gobierno de Estados Unidos. Les entregó lo que le pidieron, hasta con pilón. Es el padre del Fobaproa.

