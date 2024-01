Deber de los medios, propagar la educación

U

no de los principales problemas que ha tenido México a lo largo de su historia, sin duda, ha sido el tema educativo. Los escollos que arrastraba nuestro país en analfabetismo a principios del siglo XX no son algo menor; incluso en ese entonces no se había homogeneizado el idioma español como lengua corriente en el país.

Gracias a los esfuerzos por procurar la formación académica de los mexicanos, tal como lo dicta el artículo tercero de la Constitución de 1917, se implementó como derecho y obligación la educación básica para los niños.

Debido al problema de la frágil comunicación interna en el país, era complicado hacer valer o, al menos, alzar la voz contra los decretos gubernamentales, por lo cual la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal de Educación, por el presidente Ávila Camacho, el 23 de enero de 1937, hace ver que es necesario promulgar la educación a través de los medios masivos.

Luis Enrique Aparicio López

El Prian tiene aversión al cambio y desprecio por la verdad, opina

El Prian y sus seguidores están perdidamente enamorados de una realidad alterna, de una dimensión indivisible, de una pesadilla reconfortante, de un pasado político de terror adornado con una corona de hipocresía y un cetro de autocomplacencia.

Por más de cinco años el Prian y sus voceros han lanzado, a diario, dardos de desinformación y odio, pues su imaginación se ha gastado a tal punto de pensar que, tras tantas derrotas y contradicciones y de ser exhibidos, lo único que les queda es el autoengaño y el escape al mundo de su mediocre fantasía.

Para ellos todo está mal, a pesar de la reducción de la inseguridad y de la pobreza extrema, del fortalecimiento del peso, la inversión extranjera histórica. De ese primer lugar en áreas naturales protegidas y la reforestación de más de un millón de hectáreas, además del máximo récord en creación de empleos, el crecimiento del salario, las grandes obras de infraestructura, como trenes, presas, aeropuertos, carreteras, hospitales, y cientos de enormes logros.