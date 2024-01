Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de enero de 2024, p. 23

Buenos Aires. A horas de comenzar hoy el paro nacional y la movilización más esperada de los últimos tiempos, el gobierno del presidente ultradechista Javier Milei aumenta sus amenazas contra los diputados opositores y los gobernadores con no enviarles los fondos que les debe la nación, lo que es ilegal, en su desesperada carrera para que voten a favor del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus, que violan la Constitución.

El argumento que intentan quienes dicen que es sólo un mes de gobierno y hay que esperar, puede convencer a muy pocos porque el que puso los tiempos fue Milei, cuando el 20 de diciembre anunció el DNU, y una semana después envió la ley ómnibus al Congreso. Quiso aplicar una política de shock que en realidad es un plan que desbarata al país en todos los frentes.

Además, la gran mentira de que venía a luchar contra las castas políticas quedó evidenciada cuando en la segunda vuelta electoral de noviembre pasado consintió el apoyo de Juntos por el Cambio, que encabeza con Propuesta Republicana (Pro), del ex presidente derechista Mauricio Macri, en momentos en que esa alianza se desmoronaba y que era una casta a la que Milei atacó en toda su campaña.

El gobierno presentó ayer más modificaciones a su megaproyecto de ley, para tratar de conformar a los bloques más amigables, buscando el dictamen lo antes posible, y Milei insiste en que se debata esta semana, lo que es imposible.

La Coalición Cívica, de Elisa Carrió, que era parte de Juntos por el Cambio, anunció que sus diputados presentarán un dictamen propio, al advertir que el gobierno no se quiere dejar ayudar , y un diputado de este sector, Maximiliano Ferraro, acusó al ministro de Economía, Luis Caputo, de “‘entregar’ a los jubilados para hacer el ajuste, pero no toca el régimen fiscal de privilegios y corporativo de Tierra del Fuego, cuyo beneficiario directo es su familiar Nicolás Nicky Caputo”.