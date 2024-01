Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de enero de 2024, p. a10

Sobre las gradas del antiguo estadio Nou Camp, aficionados del León mostraron gigantescas pancartas que remitían al club legendario de los Cinco Copas. Para un equipo que atravesó momentos dramáticos en la Segunda División, su relación con la historia ha sido única. Ninguno de sus rivales en México pudo reunir en un mismo sitio a los tres jugadores mexicanos con más participaciones en Mundiales de la FIFA: Antonio La Tota Carbajal, Rafael Márquez y ahora Andrés Guardado, quien fue presentado en una ceremonia multitudinaria como flamante refuerzo.

Cuando el común de los profesionales se resigna al final de su carrera, basta mirar a jugadores como Guardado para saber que quieren dejar un legado, afirma el experimentado Daniel Guzmán, entrenador que debutó en el Atlas al centrocampista jalisciense en 2005. A sus 37 años y con 17 temporadas en Europa –siete de ellas en el Betis, donde era el capitán–, el llamado Principito contempló el retiro al lado de su familia, pero prefirió volver porque este club es histórico y me hizo sentir importante. Mi papá jugó aquí y así se cierra un ciclo .

En sus primeros años en el fut-bol profesional, Guardado era tan fino que transmitía la impresión de no contactar sus pasos con el césped. Se deslizaba con equilibrio de bailarín y una velocidad que invitaba a la admiración. Es probable que el tiempo opere en su contra, al menos en la percepción de algunos aficionados que dejaron de ver sus remates kilométricos con la pierna zurda. Pero hay otros mucho más optimistas como Márquez, con quien jugó cuatro de sus cinco Mundiales.