n informe reciente de Oxfam, titulado Survival of the richest, iniciaba con estas palabras: “Vivimos un momento sin precedentes de crisis múltiples. Decenas de millones de personas se enfrentan el hambre. Cientos de millones más se enfrentan a subidas imposibles del coste de productos básicos o de la calefacción de sus hogares… Al mismo tiempo, todas estas crisis múltiples tienen ganadores. Los más ricos se han enriquecido de forma espectacular y los beneficios empresariales han alcanzado máximos históricos, impulsando una explosión de la desigualdad”. Los datos sobre el crecimiento de la riqueza de Musk, Arnault, Bezos, Ellison, Buffet, han circulado por el mundo. En México ha ocurrido lo mismo. Slim, Germán Larrea, Salinas Pliego, no paran de enriquecerse; los bancos obtienen ganancias sin precedentes.

En Davos se reunió el Foro Económico Mundial (FEM). Asistieron miles de personas y, dicen las crónicas, los grandes y buenos líderes políticos y empresariales llegados en sus jets privados y sus enormes séquitos. De cara a los informes del FEM, Rajeev Dhawan, economista de la Universidad Estatal de Georgia, dijo, refiriéndose a EU: Esto es menos una recesión y más un parón del crecimiento . El resto de las economías del G7 andan peor. Alemania retrocedió 0.3 por ciento en 2023 y podría hundirse aún más en 2024, con la industria manufacturera alemana contrayéndose a un ritmo interanual del 6-7 por ciento. Francia y Gran Bretaña, con cifras negativas en el último trimestre de 2023; lo mismo ocurre en Japón, peor aún en Canadá. Las economías se estancan o retroceden, pero los más ricos se vuelven más ricos y la pobreza aumenta.

Se derrumbó la URSS en los años 90 y, en simultáneo, el neoliberalismo ocupó todo el espacio de la política y la economía. El marxismo fue desalojado de todo círculo académico o político. Ese viento negro se llevó la teoría de la distribución de Marx. En la explicación neoliberal las ganancias capitalistas y los salarios son estudiados de manera separada, como si nada los relacionara. El ingreso nacional es entendido como la suma de los ingresos de todos los agentes económicos, una suma falsa.

El objetivo de El capital es explicar la forma en que el producto social se distribuye entre las principales clases sociales del capitalismo. Con la esclavitud se constituyó la propiedad privada y las comunidades se dividieron entre las clases que viven del trabajo y las que viven de la riqueza, hasta hoy en día. Cada formación social ha tenido su manera específica de distribución entre las clases propietarias y las desposeídas. En la sociedad capitalista, en un marco de generalización del dinero, el producto social asume la forma de mercancías, que se intercambian por dinero. Quienes viven de su riqueza, reciben un valor en forma de ganancia; quienes viven de su trabajo, reciben un salario. El valor/ganancia capitalista lo produce la fuerza de trabajo, porque la riqueza es capital muerto que por ella misma no produce nada. La ganancia capitalista es una plusvalía que consiste en trabajo no pagado.