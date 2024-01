Agradecerles a los de las tiendas de autoservicio, y también a industriales. El jueves, personalmente, el dueño y presidente del consejo de administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas, me informó que este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz en ese segmento del mercado .

El jefe del Ejecutivo apreció la decisión de Francisco González, alto ejecutivo de esa empresa: es una actitud solidaria, y (gracias) a todos los que nos están ayudando, porque debemos mantener baja la inflación .

Se derriba el mito