Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 23 de enero de 2024, p. 11

Querétaro, Qro., El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en lo que va de su administración el erario ha podido obtener alrededor de 2 billones de pesos por el combate a la corrupción.

“Nada más por no condonar impuestos calculo un billón. El combate al huachicol, 307 mil millones. Entonces, sí es bastante, por eso no es necesario aumentar impuestos ni decretar gasolinazos ni endeudar al país, pues alcanza el presupuesto”, señaló el mandatario en su conferencia matutina que ayer se realizó en esta ciudad.

Ante los señalamientos en contra de sus hijos por presuntos actos de corrupción, enfatizó: Me tiene tranquilo, no me quita el sueño ni a ellos tampoco porque no es cierto. Si estuviesen metidos en actos de corrupción y tráfico de influencias, pues no estarían tranquilos .

Al respecto, afirmó que si se es honesto las personas gozan de libertad. Esto tiene un precio, por eso lo material, el dinero, no puede ser lo fundamental en la vida .

–¿Hubo actos de corrupción en su gobierno? ¿Fueron castigados?