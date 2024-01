Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 23 de enero de 2024, p. 8

Querétaro, Qro., Aunque lo tiene en buena estima y considera que encabeza un buen gobierno en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador censuró las expresiones partidistas y electorales que el gobernador Ricardo Galindo hizo la víspera en un acto público dentro de la gira presidencial por esa entidad.

Se emocionó, se entusiasmó y se olvidó de que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno; que hay que cuidar mucho eso , pues las administraciones no pueden involucrarse en los procesos electorales.

Durante la mañanera de ayer, efectuada en Querétaro, el mandatario refirió que el gobernador de San Luis Potosí manifestó su preferencia electoral (en favor de Claudia Sheinbaum), ante lo que no pudo expresar su oposición por respeto a su soberanía.

Yo no pude ahí replicar por razones obvias, se trata de una autoridad soberana, los gobernadores son los representantes de estados libres y soberanos, y tenemos que respetarnos. Además, iba a ser escandaloso, no estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude ayer mismo (domingo) manifestarlo, ahora sí.

Indicó que por siglos –incluso antes de la Independencia– el país padeció de antidemocracia, ya que el gobierno en turno intervenía en el plano electoral.