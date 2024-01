César Arellano García

Martes 23 de enero de 2024, p. 3

Al responder a la Fiscalía General de la República (FGR), que impugnará la libertad condicional de ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa –a los que se concedió un amparo en contra de la prisión preventiva oficiosa que se les había dictado–, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al igual que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), defendió la actuación de la jueza que emitió el fallo y recalcó que la fiscalía no objetó la medida.

Dichos efectivos castrenses se mantienen sujetos a un procedimiento penal por el delito de desaparición forzada, aclaró el CJF, al tiempo que son sujetos a una serie de medidas cautelares que no son privativas de la libertad.

Tendrán que realizar la presentación periódica quincenal los días uno y 16 de cada mes, ante el juzgado de distrito; la exhibición de una garantía económica por 50 mil pesos; la prohibición de salir del país entregando al juzgado, en su caso, el original de su pasaporte; la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero, y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa .