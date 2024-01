E

n materia laboral nuestro país vive dos realidades contrastantes: los trabajadores formales que cuentan con prestaciones y que representan 45 por ciento de la población activa y los informales que viven al día, sin prestación alguna y que suman más de la mitad de la gente que realiza actividades productivas.

A lo largo del sexenio se ha avanzado en la mejora del ingreso de los trabajadores formales. En especial, el salario mínimo se ha incrementado por encima de la inflación, con lo que este segmento de la población tiene un mayor poder adquisitivo. Sin embargo, en la economía informal se presenta un fuerte rezago que impide la superación de la pobreza. Además, este último sector tiende a ser cada vez más amplio.

Las reformas salarial y de pensiones, en caso de aprobarse, marcarán una pauta a nivel internacional, porque no hay país alguno que mantenga su salario al mismo nivel cuando se jubilan los trabajadores en activo.

Pero el problema es que más de la mitad de los empleados en nuestro país no están registrados, no cuentan con seguridad social y no tienen manera de comprobar sus ingresos, por lo que no recibirán compensación alguna cuando dejen de trabajar.