▲ ¿Imaginan a José Ángel Gurría (en imagen de 1999 junto con el entonces presidente Ernesto Zedillo) proponiendo otro plan que no sea el descarado y devastador que se aplicó a lo largo de 36 años y seis gobiernos al hilo? Foto La Jornada

ras detallar que, por el combate a la corrupción, en lo va de su administración el erario ha podido obtener alrededor de 2 billones de pesos adicionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a la oposición a presentar su proyecto para el país , toda vez que el proceso electoral está a la vuelta de la esquina, han transcurrido poco más de cinco años de su gobierno y aquella no tiene una propuesta para la gente , además de que al país no le conviene que regrese la política neoliberal, neoporfirista, el conservadurismo .

En realidad, tal exhorto cae en el vacío, porque resulta claro que esa oposición carece de un proyecto de país , pues en realidad con lo único que cuenta es con el mismo cuan descarado y devastador plan de negocios –que los mexicanos no sólo conocen, sino que padecieron a lo largo de 36 años y seis gobiernos al hilo- estructurado y puesto en marcha por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari –con la ayuda de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el empujoncito de Estados Unidos– y aplicado a pie juntillas por el resto de la pandilla de Los Pinos: Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Y en esos enjuagues siempre participó José Ángel Gurría, conocido como el Ángel de la dependencia, a quien, seis meses atrás y por una mera casualidad , esa oposición –con Claudito X. González como cara visible– le encargó (¡sorpresa!) el armado de su proyecto de país , algo en lo que en realidad el priísta tamaulipeco no invertirá tiempo alguno, toda vez que lo suyo, como el grupo que representa, sólo piensa en un plan de negocios que aplicaría en el lejanísimo caso que Xóchitl Gálvez gane las elecciones del próximo 2 de junio, y ese está armado desde hace casi cuatro décadas.

Tal vez, por obvio, no lo han hecho público, porque se sabe que no existe tal proyecto de país. Ellos, a lo suyo, que son los jugosos cuan depredadores negocios a costillas de la nación y pagados por todos los mexicanos. ¿Imaginan a José Ángel Gurría, a Claudito, proponiendo otro plan que no sea el devastador que se aplicó en esos seis gobiernos al hilo? ¿En serio alguien espera una planteamiento distinto, popular? ¿O la rapiña de otros coyotes de la política y barones ajenos al usufructo de las privatizaciones?

El presidente López Obrador subrayó que “durante décadas se dañó a México, se padeció una decadencia, no sólo una crisis, un proceso de degradación progresivo que afectó todos los campos de la vida pública; lo económico, lo social, lo político, lo moral. Yo no quiero eso, ya no. Y hay quienes se quedaron con ese proyecto. En vez de estar sólo en el ‘no’, ‘no’, ‘no’, viendo qué hacemos, además, desesperados y cada vez enseñando más el cobre, haciendo el ridículo, deberían estar haciendo una propuesta alternativa: 10, 20, 30, 40, 50 puntos y ‘esto es lo que proponemos’”.