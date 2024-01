Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 23 de enero de 2024, p. 25

Oaxaca, Oax., La Casa de las Ciencias de Oaxaca (Cacio) es un espacio de educación alternativa surgido en el año 2000 a iniciativa de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que trabaja en comunidades llevando conocimiento a alumnos y profesores.

Sin embargo, el proyecto ha sido ignorado por la administración que encabeza el gobernador Salomón Jara, cuyas autoridades educativas se niegan a recibir a directivos de la Cacio, y a conocer sus actividades y necesidades, consideraron integrantes de la institución.

En conferencia de prensa, Roel Salinas, fundador y coordinador de la Cacio, explicó que cuando comenzó el gobierno de Jara se buscó un acercamiento con el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero, quien accedió a reunirse con integrantes de la Casa de la Ciencia, y aunque se acordó una junta, ésta nunca se realizó.

Flor de María Ramos, fundadora del proyecto, señaló que el desdén gubernamental no arriesga a la Cacio, pues profesores de secundarias técnicas que participan en la iniciativa tienen un verdadero compromiso y no la dejarán morir, pero hay necesidades básicas no resueltas, como dotación de agua potable.