Me puso su mano en las caderas, en las nalgas y me dijo claramente: ¿Quieres venir a mi camerino? , explicó la actriz, quien aseguró que nada cambió pese a que le dijo no y siguió manoseándola.

Antes de esta denuncia, la justicia imputó al gigante del cine francés en diciembre de 2020 por agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould, que denunció en agosto de 2018 dos violaciones en el domicilio parisino del actor.