Periódico La Jornada

Martes 23 de enero de 2024, p. a30

Vaya que le costó, pero Coco Gauff avanzó por primera vez a las semifinales del Abierto de Australia. Venció durante un duelo que por momentos parecía interminable y de pronóstico reservado contra la ucrania Marta Kostyuk por 6-7, 7-6 y 6-2. La estadunidense celebró la victoria con coquetería después de haber desplegado todo suesfuerzo y tenacidad para sostener la lucha contra su rival.

La cuarta cabeza de serie, campeona del último Abierto de Estados Unidos, necesitó más de tres horas en medio de un intenso calor en la Rod Laver Arena de Melbourne para obtener el boleto a semifinales.

El partido fue de sufrimiento; errá-tico desde ambos lados; no se podíadeterminar quién se llevaría la victoria. Entre las dos sumaron 107 erro-res no forzados, más titubeos, pero con renacimientos inesperados.

Coco apenas tiene 19 años, pero su carrera ha sido tan vertiginosa que, ha dicho, olvida su edad y se siente mucho mayor.

A veces olvido mi edad. Sé que ya no seré una adolescente, he vivido tantas emociones que me siento mayor , declaró hace poco.

Esa madurez precoz fue necesaria porque tuvo que remontar en el primer set y encarar un segundo episodio donde no sólo titubeó, sino que terminó por ser pasiva, algo que la ucrania no le perdonó.