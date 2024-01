Fabiola Palapa Quijas

Martes 23 de enero de 2024, p. 5

El libro Ángel Miguel es el resultado de un trabajo de cinco años de Isabel Moreno Cortez, que da origen al fotolibro y la exposición donde se aborda la muerte de los hijos y las huellas que deja una pérdida de esta magnitud en quienes sobreviven.

Los sucesos que marcaron la vida de la autora, que ahora se develan entre imágenes y textos, se desarrollaron en el programa de Hydra Incubadora de Fotolibros, el cual contó con la asesoría de la escritora Beatriz Novaro y de Ana Casas Broda, codirectora de Hydra.

El fotolibro y la exposición Ángel Miguel se presentan hoy a las 19:30 horas en las instalaciones de Hydra+Fotografía (Tampico 33, Roma Norte).

En entrevista, Moreno narra: la muerte de mi hijo, en la semana 27 del embarazo, fue un episodio doloroso; me siento muy privilegiada de poder compartir a través de la fotografía, del fotolibro, esta experiencia. Este proyecto ha sido mi salvavidas más eficiente, más allá de la terapia y del acompañamiento maravilloso de las personas .

Las historias indisolubles de Ángel y Miguel, hijo y hermano de Isabel Moreno, en ese orden, se plasman en la obra, que consta de dos tomos enlazados por una costura especial que evoca a un cordón umbilical.

“Dos meses después del nacimiento de mi hijo Ángel, hace cinco años, empecé a construir esta historia que me ha salvado la vida. Me sumergí en un proceso de introspección profunda para dar al proyecto el tiempo y la forma que necesitaba, que merecía. Poco a poco las palabras fueron emergiendo y a lo largo de esos años se fueron moldeando a mi proceso, a una inmersión que me permitió llegar más hondo, más cerca del nudo del dolor, de la necesidad de darle forma, contármelo a mí misma y a otros.

La escritura ha sido un espacio de reflexión, detonante de nuevas imágenes; hilo conductor y contrapunto de la narrativa visual. Hay imágenes que sólo pueden existir como texto , explicó la autora.