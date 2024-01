Ambos análisis poseen fundamentos en apariencia sólidos. En efecto, la coincidencia de estos levantamientos en distintas naciones del continente expresa algo más que una imitación o un contagio de una zona a otra. Los trabajadores de la tierra tienen problemas semejantes de empobrecimiento grave que pueden llevar, cuando no ha sucedido ya en algunos lugares, a la desaparición de la agricultura: abandono de las granjas, supervivencia en peligro, alejamiento de las nuevas generaciones de esta actividad que no da para vivir. ¿Cabe subrayar que, en Francia, los suicidios de agricultores aumentan año tras año y han alcanzado una escalofriante cifra cercana a 400 muertes?

Los agricultores no son los únicos trabajadores que sufren las decisiones de Bruselas. Amplios sectores de artesanos, comerciantes, profesionales, educadores, personal hospitalario y otros ven limitada su expansión, cuando no decididamente en retroceso; se quejan de la situación impuesta desde las sedes de Bélgica y aceptada por sus propios gobiernos . En efecto, los estados europeos han ido cediendo su soberanía en aras de una Europa imaginaria, fabricada para acabar con la diversidad de naciones, uniformando a toda costa cualquiera que sea el costo. Pero éste es excesivo. Se exige nada menos que la riqueza propia a cada región, eso que la hace única, que le da su carácter y su fisonomía, que le da su mismidad y la hace ser ella y no otra. Se exige, pues, la desaparición de las diferencias; es decir, un igualitarismo que no es igualdad, sino uniformidad y pérdida de cualquier identidad.

Gracias a la propaganda y a un mercado que ofrece los mismos productos a todos, la población desea y adquiere los mismos objetos: se viste como dicta la moda; se alimenta siguiendo los consejos ametrallados en anuncios publicitarios; habla en una jerga que Orwell llamaba la neolengua, donde nadie puede expresarse porque las neopalabras no tienen significado.

Las leyendas son sabias, las fábulas tienen sus enseñanzas, pero sus moralejas pueden variar con el paso del tiempo. La leyenda de la Torre de Babel (puerta de los dioses) ha sido interpretada durante siglos como un castigo divino a la soberbia de los hombres. La multiplicación de las lenguas se interpreta como una punición infligida a las creaturas, cuando bien podría considerarse un premio enriquecedor del espíritu humano gracias a las diferencias de las lenguas y el pensamiento.

¿No fue esa diversidad una de las luchas de Carlos Montemayor?

vilmafuentes22@gmail.com