ras la Operación Tormenta de Al-Aqsa de Hamas y otros movimientos de liberación nacional palestinos contra el Estado sionista de Israel el pasado 7 de octubre, se han desencadenado dinámicas propias de la llamada dominación de espectro completo del Pentágono, dirigidas a encarar las amenazas a la estabilidad hegemónica de EU. Dicho concepto refiere la amplitud y pertinencia del ejercicio del poder, sus estructuraciones y herramientas, no restringido al ámbito militar −es decir, tomando en cuenta ámbitos de enfrentamiento no convencionales, como el económico, diplomático, demográfico o las claves culturales y las dinámicas so­ciales de los países o sociedades a desestabilizar en zonas de importancia geopolítica, como el golfo Pérsico, Medio Oriente, el Indo-Pacífico o el gran Caribe−, pero utilizando de manera favorable las asimetrías y los significados de la complejidad y el caos, así como tecnologías intrusivas, disciplinadoras y con capacidad de manipulación cognitiva y espionaje, con la (des)información como arma de guerra, las guerras difusas o soterradas, ciberguerras, la confusión jurídica ( lawfare) y guerras proxy (o por encargo) contra enemigos equivalentes (China, Rusia).

En términos bélicos, la definición del espectro completo incorporó el concepto de zonas grises –espacios que no son de guerra ni de paz, es decir, donde la guerra y la paz están en un limbo y se puede actuar militarmente sin que ello aparezca como actividad bélica. El Mando de Operaciones Especiales del Pentágono define la zona gris como las interacciones competitivas entre actores estatales y no estatales que se encuentran entre la dualidad tradicional de guerra y paz . Clave de las operaciones dentro de la zona gris es que permanecen por debajo del umbral de un ataque que podría tener una respuesta militar convencional legítima ( i us ad bellum).

En el inmediato post-Ucrania, Medio Oriente parece ser el escenario propicio del imperialismo estadunidense para incrementar zonas grises como campo de batallas no declaradas, mediante el gradualismo en la aplicación de estrategias híbridas, incluidas las operaciones de guerra sicológica, métodos de desestabilización encubiertos y/o francamente terroristas (con el antecedente de la voladura de los gasoductos Nord Stream para perjudicar a Rusia y Alemania en el marco de la guerra proxy en Ucrania), con organizaciones fachada (como el ISIS o Daesh para golpear a Irán), mercenarios y agentes de todo tipo.