Lascuráin advierte que dicho megaproyecto estaría a 50 kilómetros de la estación más cercana del Tren Maya. No hay que ser un especialista en la biodiversidad que existe en Calakmul para darse cuenta que esa obra atenta contra la existencia de esas especies y destacadamente contra el símbolo del todo el sureste: el jaguar.

na de las promesas más destacadas del funcionamiento del Tren Maya es impulsar preferentemente el ecoturismo a fin de que vaya en concordancia con las nuevas regiones que atraviesa dicho medio de locomoción en sus mil 500 kilómetros de extensión. Y para tal fin se informó que los hoteles y demás servicios que demandarán los miles de viajeros del país y el exterior que movilizará el tren, no alterarán el paisaje y mucho menos el ambiente.

Un aspecto fundamental de dicho plan es que los beneficios se quedarán en la población, sin intermediarios. Pero no se ha sabido más del avance de las tareas para hacerlo efectivo en cuatro de los cinco estados por los que corre el tren y cuenta con estaciones en el medio rural: Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán. Sólo en Quintana Roo la gobernadora de la entidad, Mara Lezama, anunció en agosto pasado un programa, Maya Ka’an, que permitirá el florecimiento del ecoturismo en la zona maya de Quintana Roo. Será una forma de que las comunidades gestionen sus atractivos locales y se beneficien de la industria citada sin el impacto que ésta suele ocasionar. Lo conforman los municipios Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, ubicados en la zona centro de la entidad y que la cruzará el tren de norte a sur. En esos dos municipios radica la mayoría de la población maya del estado. Abarca 76 localidades y la habitan 105 mil personas.

Quintana Roo es la entidad que más ha resentido los efectos nocivos de un crecimiento económico por el turismo masivo. El último medio siglo su presencia no es nada amigable con el ambiente. Aunque Cancún se estableció bajo reglas de que se respetaría el entorno natural, se hizo lo contrario. Además, no evitó el distanciamiento social y económico que distinguía a otros polos turisticos. Los daños al ambiente marino, lagunar y terrestre fueron previstos oportunamente por los especialistas y sobre todo por el Grupo Ecológico del Mayab. No les hicieron caso.

Igual sucedió a partir de 1993 con la Riviera Maya, los 120 kilómetros costeros que van de Cancún a Tulum y tiene como eje a la ciudad de Playa del Carmen. Los grandes consorcios hoteleros nacionales y del exterior impusieron su ley con la complacencia del las instancias oficiales.

Sería imperdonable que los servicios turísticos básicos en la ruta del Tren Maya cayeran en poder de las empresas que hoy dominan ese mercado en los estados del sureste. Hasta hoy, las comunidades agrarias no han recibido las directrices para hacer realidad el ecoturismo en sus tierras.