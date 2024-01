L

enin ha sido un motivo recurrente en la cultura política mexicana. Emiliano Zapata le escribió una carta, Ricardo Flores Magón celebró sus discursos en Regeneración, el pionero del comunismo Manuel Díaz Ramírez escribió sobre el encuentro que tuvo con él en Moscú. Diego Rivera, Frida Kahlo, Miguel Covarrubias, José Hernández Delgadillo, David Alfaro Siqueiros y Luis Arenal lo tomaron como inspiración artística. Concha Michel y Graciela Amador le compusieron corridos distribuidos en El Machete. Lázaro Cárdenas lo elogió, Tomás Garrido Canabal llamó a su hijo con su nombre. En tanto que, años más tarde, Rius escribió un libro para principiantes sobre su figura; Adolfo Sánchez Vázquez, Alonso Aguilar, Wenceslao Roces, Enrique Semo, Raúl Olmedo, René Zavaleta, Cesáreo Morales, Gabriel Vargas y Elvira Concheiro lo leyeron para problematizar el marxismo en la segunda mitad del siglo XX. No hace mucho, el presidente López Obrador recordó que con El Estado y la revolución los estudiantes de ciencia política analizaban el golpe de Estado contra Allende de 1973. Por si esto fuera poco, al menos dos ediciones completas de sus obras fueron publicadas en México (Ediciones de Cultura Popular y Librería Salvador Allende).

¿Cómo es que a lo largo de más de un siglo se ha configurado una presencia tan diversa que ha convocado a tan disímiles personajes? ¿Qué inspiró a la cultura política de izquierda para visitar y revisitar a Lenin una y otra vez? Durante los primeros años de existencia del Partido Comunista Mexicano (PCM) Lenin y Zapata se convirtieron en los grandes referentes y ejemplos revolucionarios. Al advenir el cardenismo, en su clímax de su presencia pública, el PCM ejerció una operación de relectura histórica: Hidalgo era iniciador de la forja nacional, Morelos el precursor decidido del socialismo, Juárez y Zaragoza profundos antimperialistas que solían aparecer junto a Ho-Chi-Mihn; Flores Magón íntegro y admirado precursor.

Operó una doble perspectiva, el comunismo se reconocía como un fenómeno global propio del despliegue de las necesidades de la historia, pero estaba lejos de ser una imposición en suelo mexicano, antes bien, con aquel ejercicio interpretativo se reconocían las trayectorias locales que testificaban la proclividad del pueblo mexicano hacia la emancipación y la radicalidad. Con el triunfo político dirigido por Lenin se construyó un espejo en el cual se reflejaba –hacia el pasado y hacia el futuro– la historia revolucionaria del pueblo mexicano.