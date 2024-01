Ángeles Cruz Martínez

Lunes 22 de enero de 2024

Gonzalo Mendoza es campesino, originario de Ecuandureo, Michoacán. Tiene cinco hijos, el cuarto de ellos es Gonzalo, de 15 años, quien nació con un problema en el corazón. Durante mucho tiempo se atendió en Guadalajara de un supuesto soplo, pero el niño no estaba bien. Se me cansaba y se me ponía moradito de la boca , comentó el papá. A mediados de 2023 llegaron al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCICh), donde después de algunas consultas y diversos estudios, el menor entró al programa de trasplantes.

Es el tercer caso pediátrico atendido en el INCICh, institución que cuenta con un protocolo formal y un equipo multidisciplinario consolidado desde hace tres años. En este lapso se han realizado 15 cirugías sustitutivas de corazón en adultos.

Ahora, dice Francisco Baranda, subdirector de Especialidades Médico Quirúrgicas del instituto, estamos listos para recibir a los niños que requieran un corazón nuevo .

Varios factores se conjuntaron para emprender esta tarea. El primero fue integrar el equipo de ocho médicos especialistas en diferentes áreas de la cardiología y los trasplantes, quienes diseñaron el protocolo de atención integral y el seguimiento de los pacientes a largo plazo.

El objetivo es asegurar su sobrevida y que luego de 10 a 15 años, de ser necesario, tengan la posibilidad de un nuevo trasplante, como de manera rutinaria se hace en países europeos.

También ha sido importante el avance de la ciencia para contar con un arsenal terapéutico de alta eficacia que incluye los medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano.

En el INCICh, otro factor fundamental ha sido la gratuidad de la atención y los fármacos. El entrenamiento de los especialistas en España e Inglaterra sobre las mejores técnicas y experiencias en trasplantes se potencia ahora que tienen la posibilidad de ofrecerlo a las personas de los sectores sociales más desfavorecidos, las que hasta hace poco no tenían ninguna posibilidad de acceso a servicios médicos de alta especialidad, como la familia de Gonzalo.

El papá es campesino. Trabajo para mantener y cuidar a mis criaturas porque me quedé viudo . Su esposa murió de cáncer de mama hace dos años. Desde noviembre no ha podido trabajar porque está con su hijo en el hospital, pero cuando estoy allá, me gano 300 pesos al día .