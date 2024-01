Néstor Jiménez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 22 de enero de 2024, p. 5

Tras concluir la precampaña, Claudia Sheinbaum Pardo fue declarada por Morena como su candidata presidencial, y al aceptar la postulación, llamó a los integrantes de la coalición a la unidad en medio del proceso de definiciones de candidaturas; se pronunció por llevar al país por el sendero de la paz y de la seguridad , y sostuvo que la democracia no es un arma de la derecha, es un arma nuestra, del pueblo de México .

Al reivindicar la libertad como bandera de la 4T, Sheinbaum apuntó que en el movimiento que encabeza seguimos siendo la esperanza de México , mientras ellos , al referirse a la derecha, no tienen proyecto y representan la corrupción.

Convocó a no permitirles que tomen a la libertad como su arma discursiva, ya que la derecha postula que el libre mercado es el espacio de libertad , pero la libertad la construimos nosotros, el pueblo de México con su lucha .

Conforme a los estatutos del partido guinda, fue el Consejo Nacional el que aprobó el nombramiento de la ex jefa de Gobierno como candidata. En una sesión a la que acudieron 269 de sus integrantes, y a la que fueron invitados los dirigentes de sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, se avaló la postulación de manera unánime.

Asimismo, estuvieron en el presidium los gobernadores morenistas y varios de los próximos candidatos a las gubernaturas, al ser integrantes del máximo órgano morenista. El ex canciller Marcelo Ebrard no acudió al no ser consejero.

Con la mano izquierda levantada, Sheinbaum protestó llevar a México por el sendero de la paz, de la seguridad, de la democracia, de las libertades y de la justicia .

De manera previa, al hacer algunas reflexiones sobre la relevancia de la unidad, ponderó que todos los integrantes de este movimiento comparten principios y causas; explicó que la pluralidad es parte de la riqueza en la unidad. Por ello, advirtió que nadie debe apostar a la división de nuestro movimiento, que si alguien apuesta a la división, no quiere fortalecerlo . Luego de exhortar a la inclusión, también rechazó los sectarismos.