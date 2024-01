Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 22 de enero de 2024, p. 3

Chilpancingo, Gro., Melitón Ortega, vocero del colectivo de madres y padres de familia de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos, aseguró que éstos asistirán a la próxima reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con los abogados que los han acompañado desde el primer día, y lamentó que ahora el gobierno esté dando importancia a un grupo de disidentes del colectivo patrocinados por el empresario Pedro Segura, cercano al ex gobernador priísta Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996).

Con mucha preocupación vemos que el Presidente insiste en hacer a un lado a los representantes legales que vienen trabajando, acompañando y asesorando a los padres desde del día de los hechos (en septiembre de 2014), y hasta el día de hoy , señaló.

Lamentablemente, en la última reunión que tuvimos quiso someter a los padres a que revisen todos los expedientes; nosotros decimos que es complicado, porque los padres no tenemos el conocimiento técnico, ni jurídico, para hacer esa selección. Más bien con eso el jefe del Ejecutivo federal pretende desviar la atención , expuso.

Ortega agregó que se les pretende llevar “a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a revisar los expedientes. Nos van a decir: ‘a ver, revisen, no van a encontrar nada’. Para nosotros el tema son los 800 folios que se están planteando, pero el Presidente insiste en hacer a un lado a los representantes legales; eso nos preocupa, porque como lo hemos dicho, los padres y los representantes legales vamos juntos, no hay separación. No vamos a ir separados”.