on el inicio del año se ha dado el banderazo de salida a la ya tradicional temporada de videntes con sus respectivas, cuan destartaladas, bolas de cristal, y sus más recientes predicciones van desde un entusiasmo relativamente moderado –siempre con más reformas en mente–, pasando por el tradicional fantasma de la recesión, hasta advertencias apocalípticas que prácticamente anuncian la desaparición de la raza humana. Lo mejor de todo es que, más allá de la aburrición que provocan, suelen no atinar a ninguna.

Por ejemplo, al arrancar 2023 el Fondo Monetario Internacional pronosticó la cercanía de la recesión global, y como muestra de su descubrimiento subrayó que ese año la economía mexicana a duras penas crecería 1.7 por ciento. ¡Sálvese el que pueda!, fue el grito de batalla del organismo supuestamente multilateral. En los hechos, el incremento de muestro país fue poco más del doble, sin registro de una sacudida apocalíptica como la revelada por la bola de cristal del FMI.

Pero eso fue el año pasado y de ello el fondo prefiere no hacer comentarios. Pero como la temporada 2024 ya se inició, el organismo, en voz de su directora-gerente, Kristalina Georgie-va, alerta de los riesgos que hay para la seguridad mundial por la cada vez más fragmentada economía global , aunque humildemente considera que podrían reportarse mejores resultados de los que temíamos hace algún tiempo .

Para su sorpresa, y según sus propias palabras, “la economía global ha demostrado ser notablemente resistente, pues hemos pasado por sucesos impensables: el covid-19, luego la guerra Rusia-Ucrania, la crisis del costo de vida y ahora una situación muy grave en Medio Oriente. Sin embargo, no estamos experimentando un shock económico dramático. Por la pandemia las predicciones iniciales eran de una contracción de 10 por ciento o más de la economía mundial, algo que no sucedió”. Entonces, del Apocalipsis pronosticado por el FMI, sin más, se pasó a un en realidad no estamos tan jodidos .