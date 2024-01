G

uinness es una organización dedicada a medir los récords de las cosas más extravagantes en el mundo. Cuál es la mujer más baja o el hombre más alto; quién tiene las uñas más largas; quién ingirió más hamburguesas en menos tiempo, y así, una infinidad de situaciones a cual más curiosas y absurdas. Lo que no aparece entre sus registros es algo tan extraordinario que, por obvias razones, a nadie en esa organización se le ha ocurrido medir: ¿cuál es la persona que, no obstante tener más cargos por los delitos más diversos, criminales y civiles (91), aspira a ser presidente de una nación? Sin duda alguna, el ganador de un récord que será difícil romper es Donald Trump. Hasta ayer parecía que, con todo y su bagaje de delitos a cuestas, caminaba con paso seguro a obtener la candidatura de SU partido a la presidencia de Estados Unidos. Tal vez sea el récord más escandaloso, insólito y no menos insultante para la nación más poderosa del orbe.

Su triunfo en la primera elección primaria, celebrada en Iowa, deja pocas dudas sobre las posibilidades que tiene de conseguir la candidatura del Partido Republicano. Se apropió de ese organismo, con la aquiescencia y el apoyo de la dirigencia y de un puñado de sus militantes más radicales de derecha, otro récord que debe avergonzar a los pocos conservadores respetables que aún militan en él. Con ellos, el Partido Demócrata históricamente ha tenido profundas diferencias y desacuerdos, pero también ha existido la posibilidad de un diálogo civilizado para dirimirlos, y no un vulgar pleito callejero, como es frecuente en la actualidad.