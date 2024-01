E

ste año los debates presidenciales no tendrán la espectacularidad y el interés como aquellos en los que El Bronco Rodríguez propuso cortarles la mano a los corruptos y López Obrador llamó Ricky Riquín Canallín a Ricardo Anaya. La presidenta del comité de debates del INE, Carla Humphrey, logró que el Consejo General aprobara otro esquema, sólo que, en su afán de proteger a Xóchitl Gálvez, dos serán descafeinados. Es más, Carla sugería que sólo fuera obligatoria la asistencia a dos debates, para mayor comodidad de Xóchitl, pero el consejo acordó que debían concurrir obligatoriamente a los tres. En el primero contestarán preguntas de las redes sociales, en el segundo las que lleguen del público en general y sólo en el tercero se enfrentarán cara a cara Claudia, Xóchitl y Jorge. Es que en una confrontación de ideas, y sin teleprompter, saldría perdiendo la candidata delPRI, el PAN y el PRD. ¿Cómo soplarle qué debería argumentar en temas como economía,desarrollo sustentable, pobreza, desigualdad y cambio climático? En el tercer debate, con choque directo de ideas, Carla incluyó asuntos en los que supone que Claudia estará en desventaja, como inseguridad y crimen organizado (por los cuestionamientos que se hacen al gobierno). Lo bueno es que la 4T es generosa y está regalando una candidatura al Senado al esposo de la comisionada Humphrey, aunque ya lo bajaron de la primera a la segunda fórmula.

