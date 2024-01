Es así que su camino habrá terminado, pero a mí me quedan cuantiosos libros de su autoría por leer; así que, con su permiso, antes de retirarme, concluyo este espacio de no más de mil 500 caracteres diciendo: ¡gracias, José Agustín!

Tiempo después me enfrentaría a De perfil. Fracasé. Dejé de buscar sus libros hasta que, en diciembre del año pasado, me decidí a leer El rock de la cárcel, sin saber que unas semanas después, el narrador emprendería su viaje sin retorno.

Quizá por mi edad, el personaje principal me parecía tan cercano. No recuerdo haber leído antes ninguna novela que tratara sin pudor o censura la vida sexual de sus personajes. Debo admitir que me vi exaltado en algún punto en la lectura.

Indudablemente, me identifico como uno de ellos; me resulta difícil explicar el caldo de emociones que experimenté cuando leí aquel primer libro.

En marzo de 2018 entré a colaborar como reportero de cultura en la Secretaría de Comunicación de la Coordinación de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mi situación laboral, como la de otros más de mis colegas, era en la condición de proveedor. Se facturaban únicamente 10 meses, aun cuando se trabajaban los 12 del año.

Al facturar nuestro trabajo periodístico a destajo se establece una simulación, lo que les permite que no adquiramos jurídicamente una relación laboral con la institución educativa.

El 10 de enero el nuevo editor me envió un mensaje por WhatsApp en el que me notificó que prescindían de mis servicios. Señaló en un breve texto que no es viable tener un reportero a distancia , lo cual a todas luces es inexacto porque yo cubría actividades presenciales viernes, sábados y/o domingos.

No busco que me reincorporen como reportero de cultura. Mi interés es que mis ex compañeros del área no sigan sometidos a una simulación basada en la expedición de facturas como si fueran proveedores y no mantuvieran, como de facto lo es, una relación laboral con la Coordinación de Cultura de la UNAM, pero que por conveniencia exclusivamente de la contraparte no se les reconoce.

René Chargoy Guajardo

Invitación

Acción de solidaridad con el pueblo argentino

Argentina se moviliza contra las medidas del libertario presidente Javier Milei, férreo defensor del estado sionista de Israel y del genocidio en Palestina, quien decretó una devaluación de 115 por ciento, disparó la inflación, despidió a miles de personas y redujo el salario y las pensiones.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus le posibilitan asumir poderes dictatoriales, elimina de facto al Poder Legislativo y facilita la venta del país. Además restringe los derechos laborales.

La Confederación General de los Trabajadores de Argentina y otras organizaciones sindicales, sociales y de izquierda convocan a un paro nacional con movilización al Congreso Nacional el próximo miércoles para detener a Milei.

En México, decenas de organizaciones y colectivos convocamos a una gran acción de solidaridad al paro nacional frente a la embajada de Argentina (Paseo de las Palmas 1685, Lomas de Chapultepec), el día 24 a las 15 horas.

¡Solidaridad desde México con el pueblo argentino!

Daniel Montaño Rico