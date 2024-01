Me queda claro que una mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle otra oportunidad a Donald Trump , señaló mientras veía directamente a la cámara, con un tono animado, pero con sonrisas forzadas.

Decisión del gobernador de Florida tras derrota en Iowa

La decisión de DeSantis, si bien no es del todo sorprendente al tomar en cuenta su derrota por 30 puntos porcentuales de diferencia la semana pasada en Iowa, significa el fin de un declive extraordinario para un gobernador de renombre del que alguna vez se pensó que sería una amenaza genuina a la supremacía de Trump en el Partido Republicano.

Mientras, el magnate, quien enfrenta 91 cargos criminales, defendió que los presidentes del país tengan inmunidad total y puso de ejemplo las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, al final de la Segunda Guerra Mundial.

“Harry Truman no lo habría hecho si pensamos en Hiroshima. No fue tal vez una buena acción, pero seguro puso fin a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, Nagasaki. No lo habría hecho porque diría: ‘mis rivales me imputarán’”, argumentó en Manchester, Nueva Hampshire.