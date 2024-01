E

l dinero no se vende, nadie pagaría por un billete de 100 pesos ciento un pesos y nadie aceptaría a cambio 99 pesos. Lo que se vende es el crédito, es decir, una deuda. Este puede ser de tipo informal, como el que se hace entre las familias o los amigos; el de los prestamistas que operan en muchas localidades; o bien, puede ser formal, si se contrata con una empresa o una institución financiera. Los proveedores dan crédito a los negocios que les compran; las instituciones financieras operan con formas muy variadas de créditos a personas, negocios y gobiernos. Quienes dan crédito cobran una tasa de interés, ese es el precio. El plazo para pagar un crédito puede variar desde unas horas, un día o 30 años, como es el caso de las hipotecas; las deudas de gobiernos incluso más. Las deudas derivadas de un crédito, se pueden renegociar en cuanto a las condiciones originalmente pactadas. Si no se pagan, se crean situaciones de orden particular entre el deudor y el acreedor; si el impago se generaliza se puede generar una crisis financiera, con costo para la sociedad.

La formación de los precios de las deudas, es decir, las tasas de interés, es un proceso complejo. Los bancos centrales determinan una referencia, como es el caso de las tasas para los créditos entre los bancos (la tasa de interés interbancaria de equilibrio o TIIE de Banxico, por ejemplo), para que las instituciones financieras fijen las tasas de sus propios créditos. Así que el costo del crédito es clave para configurar la estructura del amplio conjunto de las distintas modalidades de crédito en el mercado (nacional e internacional).

El dólar estadunidense, que ocupa un lugar prominente en las transacciones financieras que se realizan globalmente, es alusivo en el costo del crédito y, por eso, las decisiones de la Reserva Federal (FED), en cuanto a las tasas de referencia, son clave en los precios de la deuda. Cuando las tasas son muy bajas o muy altas tienden a desplazar las corrientes de las deudas y, con ello, los movimientos de los capitales hacia determinados usos. Se trata de una forma de asignación de los recursos que tiene un impacto, no sólo en los distintos mercados, sino en el acceso de los agentes económicos (familias, empresas y gobierno) a los recursos financieros.

Con tasas bajas se tiende a destinar el capital a aquellas actividades que entrañan un mayor margen especulativo, como pueden ser los bienes raíces, o las acciones de ciertas empresas. Se estimula el gasto de consumo e inversión y baja el costo financiero de la deuda pública. Incluso pueden derivar los recursos a proyectos que de otra manera tenderían a posponerse o a no realizarse. Hay quien argumenta que el largo periodo de tasas bajas afectó no solo a mercados específicos, como el de bienes raíces; abarató el costo financiero de los gobiernos y facilitó el desarrollo de las industrias tecnológicas, acrecentado su poder y capacidad de desarrollo, incluyendo la inteligencia artificial. En estas circunstancias el motivo para pedir créditos puede ser el del oportunismo más que el de la necesidad. De otro lado, un efecto de las elevadas tasas de interés que prevalecen hoy en México y que significan un amplio margen financiero con respecto a las que hay en Estados Unidos, provocan una gran entrada de capitales para comprar deuda pública; la afluencia de dólares hace que el peso se revalúe. La tasa de interés es clave en la asignación de recursos y la distribución del ingreso.