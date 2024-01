“México no está solo en este tema; hace unos 15 años, cuando empezó el boom de los mercado de carbono, empezaron estas empresas a desarrollar proyectos para que la empresa privada pudiera después comprarlos y así compensar sus gases de efecto invernadero, pero al no estar regulado, se tienen ejidos en Oaxaca que han malvendido sus créditos de carbono”, comenta en entrevista.

Los pequeños productores y comunidades que cuidan sus bosques y campos son la base de este mercado, pero el andamiaje financiero alrededor se expande. Si bien, se están estableciendo más mercados primarios, 90 por ciento de los derechos de emisión todavía se negocian en el mercado de futuros, donde las transacciones son más fáciles y rápidas de liquidar y compensar , consigna BloombergNEF.

Hay productores de Oaxaca a los que se ha pagado en tres dólares cada bono verde, de acuerdo con lo declarado por Peltola, mientras los futuros de emisiones de carbono a 2024 se encuentran en 63.42 euros.

La comisión de alto nivel sobre los precios del carbono, presidida por los economistas Joseph E. Stiglitz y Nicholas Stern, publicó en 2017 que para alcanzar las metas internacionales de descarbonización, el precio de los instrumentos verdes debería subir a entre 50 y 100 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente en 2030.

La falta de regulación ha dado pie a que las mismas empresas –ya con un camino acumulado en la compra de bonos de carbono– fijen los precios. La petrolera Repsol reporta que a falta de medidas de alcance global , aplica un precio de 70 dólares por tonelada de su nueva inversión en 2025 dentro de la Unión Europea, la cual alcanzará 100 dólares a partir de 2030. En el resto de los países consideraremos un precio de 60 dólares por tonelada a partir de 2025 .

Maija Peltola reporta que el FIDA está dando asistencia técnica al FIRA (los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) para impulsar el acceso de pequeños productores a los mercados de bonos de carbono, sobre todo porque justo ellos son sumamente afectados por los efectos del cambio climático , pero es a quienes menos llega este financiamiento de mitigación y adaptación.

Las autoridades e instituciones mexicanas ya están advirtiendo a los comuneros y productores para que no vendan sus bonos hasta que no sepan de qué se trata. Sin embargo, la pérdida ya se concretó para algunos ejidatarios que los vendieron en hasta tres dólares. Si no saben o no conocen cómo funciona el mercado, o cuánto le están pagando a los demás, pueden ser estafados , advierte Peltota.