Santiago de la Fuente se lleva la corona latinoamericana y consigue boletos para el Masters de Augusta, el Abierto de Estados Unidos y The Open, tres de los cuatro majors.

Lunes 22 de enero de 2024

Omar Morales salió ayer como líder con tres golpes de ventaja sobre su compatriota Santiago de la Fuente, pero rápidamente, el panorama cambió en el Latin American Amateur Championship. Un bogey de Morales, sumado al birdie de De la Fuente, en el segundo hoyo, recortó la distancia a un golpe y comenzó otra historia.

De la Fuente dio la sorpresa y en el par tres del hoyo 17 concretó un nuevo birdie que lo llevó a coronarse y conseguir los boletos para el Masters de Augusta, el Abierto de Estados Unidos y The Open, tres de los cuatro majors de la temporada. No tengo palabras para expresar lo que siento ahora, he trabajado muy duro durante toda mi vida para lograrlo , comentó Santiago.

En el Santa María Golf Club, en la Ciudad de Panamá, el jugador firmó una tarjeta de -10 bajo par tras cuatro rondas. De igual forma, recibió una exención para el Abierto México Vidanta a celebrarse en Puerto Vallarta del 22 al 25 de febrero. Por si fuera poco, se coronó mejor jugador amateur de Latinoamérica.

La satisfacción que me dará jugar los torneos grandes es muy buena. Buscaré hacer un buen trabajo y poner el nombre de México en alto , agregó.