a geometría de Ramón Xirau, nacido hace 100 años en Barcelona, siempre lo mantuvo entre dos polos. Fueran los ángeles o los demonios de la lengua, fueran el catalán de la poesía o el castellano del pensamiento, fueran lo llano y cotidiano o lo indecible y sagrado, fueran la noche de San Juan de la Cruz o el día de Ungaretti que se ilumina de tan inmenso. Esa dualidad entre lo claro y el misterio también, cruelmente, lo hiere entre dos tragedias: la muerte de su padre y mentor Joaquín cuando él es joven y suele caminar con él rumbo a la facultad de Filosofía en Mascarones desde la vecina colonia San Rafael, y la pérdida absurda de su joven hijo Joaquín, pupilo suyo y también poeta. También cabe imaginarlos llegando juntos a la escuela, el padre maestro del Liceo Franco-Mexicano y el hijo alumno del hoy desaparecido Instituto Patria, a cuatro cuadras de distancia sobre la misma calle.

Aunque no sea evidente en una primera impresión, Ramón Xirau es un poeta que no teme a ninguna imagen ni a su opuesto, la imposibilidad que dicta lo invisible. Por donde se le asedie es un caso raro. Único. Mexicano la mayor parte de su vida, como poeta es, y sólo es, catalán. Porque no es un autor, sino dos. Piensa, enseña y conversa, filósofo congénito, en castellano. Mas la poesía, desde el primer momento en los 20 de la edad sucede en catalán, a tal grado que él nunca se traduce. Tan cercanos que podrían estar, el pensar y el cantar son mutuamente intraducibles. Lo harán sus amigos Octavio Paz, Pere Gimferrer, y sus pupilos como Marco Antonio Campos; finalmente, Andrés Sánchez Robayna nos dará la versión bilingüe de su Poesía completa (Fondo de Cultura Económica, 2007).

Es, con Agustí Bartra, el gran poeta catalán de México. Una poesía delicada, escueta, precisa (más en el original de su lengua tan económica, a la manera del inglés, que en nuestro desbocado y deslenguado idioma español). A la vez, como su paisano Luis Villoro, ocupa un lugar decisivo en nuestra tradición filosófica, comenzando por su Introducción a la historia de la filosofía que miles de bachilleres recorren desde hace 60 años, o su clásico Palabra y silencio (1968), hasta el más fino y cristalino ensayo teórico o crítico de su obra mayor, tan cercana con frecuencia a la poesía como lenguaje de lo sagrado, así en San Juan como en César Vallejo.

Siendo un maestro de ideas, es un artista de imágenes, sólo imágenes. Poeta mediterráneo que evoca las piezas para piano de Satie, Ravel, Messiaen y Mompou, el celo de Valéry, la sensatez de Juan de Mairena, sin ceder a la fijeza en las cosas que prosaicamente predica Francis Ponge. El nombre de cada cosa en su espacio de realidad no evita un oído atento a la voz intangible de los pájaros. Y sí, Miró, Tàpies, y como el poeta Rafael Segovia recuerda, Vicente Rojo.