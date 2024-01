Con dificultades para respirar, Jazmín Carmona apenas logró llegar a la puerta del hospital y se derrumbó. No pude más, me senté y hasta ahí me fueron atender, pero véame ahora, ya estoy súper bien , contó esta mujer de 39 años, quien después de padecer durante casi tres años las secuelas del covid-19 ha visto a lo largo de dos meses una mejoría en sus pulmones, lo que le ha permitido no sólo caminar, sino empezar a correr.

Jazmín enfermó en 2021 y está a punto de concluir su rehabilitación luego de que prácticamente había dejado de caminar. Salía de mi cuarto al baño, no podía hacer nada más, me agotaba al menor movimiento, no podía dormir porque se me dificultaba respirar y sentía piquetitos en los pulmones .

Menos grave, desde Veracruz llegó Julio Vázquez, de 62 años, pero con dificultades hasta para hablar debido a la tos que padecía. He venido dos semanas, casi a diario, pero el primer día no aguanté ni cinco minutos el ejercicio. Sólo tenía que estirar una liga con las piernas, pero hasta oxígeno me pusieron, estaba muy mal .

Él enfermó en agosto de 2020 sin tener mayor síntoma que la pérdida del olfato y el gusto. Me hice la prueba, resultó positiva, ni siquiera me sentí mal, pero días después me surgió una tos que se hizo crónica y me costaba jalar aire .

La clínica cuenta con personal especializado y equipo avanzado para espirometrías, electrocardiogramas, oxigenoterapias y micronebulizaciones, así como diversos aparatos de rehabilitación.