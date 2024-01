En un país que está a punto de cambiar, los mandos principales del Estado y de muchos gobiernos locales, y que no tienen mayor idea de qué proponen los aspirantes a suceder en el poder formal a los actuales, no se avizora un mañana seguro. Debemos exigir a los partidos y sus candidatos y candidatas dejar la bravuconería y los malos chistes para exponer definiciones claras de su plan de trabajo en caso de llegar al poder formal.

Hasta el momento no hay signo alguno de que los partidos y sus candidatas estén pensando alguna batería de hipótesis y postulados novedosos, bien pensados, tanto sobre las posibilidades como sobre los desafíos que el país tiene para prepararnos y superar, progresivamente, el rosario de fallas geológicas que nos caracterizan; referentes no sólo al (mal) desempeño de la economía, sino en torno a nuestro carácter social, particularmente en relación con el comportamiento, los reflejos y las (escasas) destrezas de quienes tienen la responsabilidad de gobernar el Estado y encauzar los malestares, contradicciones y reclamos de las diferentes comunidades que componen la sociedad mexicana.

Esta breve reflexión tiene como motivación inmediata la preocupación y angustia que provoca en no pocos mexicanos el escenario que pueda ser configurado al calor de la sucesión presidencial, uno que tendría que alimentarse de un obligado y riguroso recuento de lo que nos ha pasado y, por los menos, una primera proyección de lo que podría pasar en los próximos años.

Un ejercicio de elemental evaluación político-económica que tendría que reconocer, desde el principio, las muchas fallas en lo que podríamos llamar el conocimiento y estudio del carácter social del México contemporáneo, un modo de ser que parece estar detrás de nuestra pasividad ante la imparable ola de agresiones criminales y abusos.

Porque si realmente comprendiéramos la anormalidad cotidiana que nos abruma y paraliza, tendríamos que llegar a la conclusión de que el país está viviendo una circunstancia de altísimo riesgo; no sólo por las vidas afectadas y truncadas, que es ya mucho decir, sino porque hasta hoy no hay ningún argumento claro ni enérgico, ninguna contención expresa, en el sentido de impedir que las bandas organizadas interfieran y acomoden candidatos y condiciones en los procesos electorales. Y, de seguir esta tendencia suicida, tendríamos que convenir que en México ya no está vigente el estado de derecho; entramado institucional que tanto trabajo y tiempo ha llevado construir.

Evitemos que la política, que queremos democrática, termine en un lamentable “ reality show” en el que concurren la vacuidad, los intereses, los “ likes”, y los partidos sean meras correas de transmisión funcional a unos intereses que ya no temen decir su nombre.

Nota bene

Con la muerte de Carlos Rojas se pierde un mexicano inteligente y comprometido con las grandes tareas de la política social.