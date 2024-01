Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 21 de enero de 2024, p. 13

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que la vacunación contra la influenza estacional durante esta temporada invernal tiene un avance de 79.2 por ciento respecto a la meta de aplicar 12 millones de biológicos.

Juan Carlos Martínez Vivar, coordinador de Programas Médicos del Área de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, detalló que el Seguro Social, hasta la segunda semana de enero, aplicó 9.5 millones de dosis y añadió que cumplió con la meta intermedia comprometida con el Sistema Nacional de Salud al aplicar más de 70 por ciento de las dosis al cierre del año 2023.

Aparte, Julio González Aguirre, coordinador de enseñanza de la subespecialidad de neumología y medicina crítica en el hospital de la Universidad Autónoma de Monterrey, precisó que la vacunación contra esta enfermedad respiratoria debe ser oportuna, porque no se debe olvidar que no tiene efecto inmediato, deben pasar algunas semanas para que el paciente produzca anticuerpos capaces de defenderlo de la infección .

No obstante, precisó que quienes aún no se inmunizan, sobre todo si pertenecen a los grupos de riesgo (adultos mayores, menores de cinco años de edad o con diabetes, obesidad e hipertensión), deben hacerlo, porque más vale una vacuna tardía, que no estar vacunado .

El neumólogo e intensivista explicó que la influenza puede causar inflamación de los bronquios, lo que llamamos bronquitis. Cuando el patógeno se instala dentro del tejido pulmonar y causa una inflación de ciertas regiones del pulmón, vemos neumonía. Ésta es el extremo de la gravedad .

Añadió que aunque esa condición suele afectar sobre todo a menores de 5 años y a arriba de 65 años , también los adultos jóvenes pueden ser susceptibles a enfermedad severa debido a la obesidad, hipertensión y diabetes; lo que en conjunto se llama síndrome metabólico .

Además, advirtió que los pacientes sanos y jóvenes funcionan como vector transmisor ; contagian a personas sin buenas condiciones de salud, que desarrollan neumonía que lleva a terapia intensiva e incluso a morir .

Detalló que las personas con sobrepeso tienen mayor riesgo de complicarse con la influenza, debido a que la obesidad, hipertensión y diabetes se caracterizan por un aumento en las moléculas inflamatorias a nivel de la circulación y tejidos, y esto ocasiona que las defensas no tengan una función tan adecuada .

En suma, la capacidad inmune de un paciente con esas patologías es de menor calidad, y así el virus tiene vía libre para ser más invasivo, al grado de que quizá la inmunidad no es suficiente para detener la replicación viral de la nariz, y llega a la tráquea y pulmones, y eso implica mayor gravedad del cuadro .

Martínez Vivar detalló que la campaña de inmunización está dirigida a infantes de seis meses hasta los cinco años, personas de 60 años y más, personal de salud, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia exclusiva y personas de cinco a 59 años de edad con enfermedad crónica grave.