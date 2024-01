Algunos han cruzado la inhóspita selva panameña del Darién, en la frontera con Colombia, una ruta por la que pasaron en 2023 más de medio millón de migrantes, agobiados por la pobreza, violencia y falta de oportunidades en sus países.

Cinco veces me he ido porque no hay trabajo, me tengo que buscar la vida allá , relató el hondureño Wilfredo Bonilla al canal Televicentro.

La terminal de San Pedro Sula es el lugar desde donde salen a diario muchas de estas personas en autobuses hacia el norte, pero también fue el origen de las masivas caravanas de finales de 2018 y 2019, que iban sumando gente según avanzaban.

Muchos de aquellos miles de migrantes lograron llegar hasta la frontera con Estados Unidos, pero después de la pandemia la situación cambió radicalmente debido a la presión ejercida por el entonces presidente estadunidense Donald Trump (2017-2021) para que México y los gobiernos centroamericanos incrementaran sus medidas de contención, cuanto más al sur, mejor.

Al principio, las grandes caravanas sólo llegaban hasta el sur de México; posteriormente, ni siquiera lograban atravesar el territorio guatemalteco. Ahora muchas se conforman ya en territorio mexicano, en la ciudad de Tapachula, pero tampoco logran avanzar desde el sur del país.