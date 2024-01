Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 21 de enero de 2024, p. 6

Un grupo de viudas de Pasta de Conchos expresó su preocupación porque a unos meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su administración, queda sin resolver el rescate de los restos de los 63 mineros sepultados en la mina de carbón desde hace 18 años.

En entrevista, dijeron sentirse en la incertidumbre porque los trabajos están retrasados y recordaron que el año pasado las autoridades se comprometieron a iniciar las acciones de búsqueda y rescate de los restos en el primer trimestre de 2024.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con los deudos en la mina de carbón y se comprometió a garantizar los fondos necesarios para continuar con el rescate, en caso de que finalice su sexenio y no se logre ese objetivo.

Sin embargo, Elizabeth Castillo, viuda del minero Gil Rico, señaló que sólo lo hizo de palabra, pero no se firmó nada , y agregó que el Ejecutivo federal también acordó reunirse con las familias en abril y junio próximos para atender sus inquietudes.

Uno está con la incertidumbre porque no se logró el rescate en el tiempo prometido. De antemano los que estamos ahí cada catorcena en las reuniones, lo vemos con problemas , externó. Fue por esa razón, mencionó, que Elvira Martínez Espinoza, viuda de Vladimir Muñoz, cuestionó qué iba a pasar si no se lograba el rescate de los cuerpos de los mineros.

Elizabeth Castillo expresó su molestia porque algunos familiares no pudieron mostrar su inconformidad, debido a que la titular de la Secretaría de Gobernación indicó que sólo tres personas participarían en su representación.

Tenía muchas cosas que reclamar y me quedé con las ganas, porque la señorita Luisa María dijo que nada más iban a hablar tres de las viudas, entonces no nos parece; a mí no me representa nadie, tengo que reclamar los restos de mi marido; yo y mis hijos tenemos el derecho , reprochó.

Entre las inconformidades pendientes de plantear, de acuerdo con otra de las viudas entrevistadas, están los retrasos en las obras de las rampas y las lumbreras, se deben llevar a la par y están estancadas .

Conforme al plan presentado por las autoridades, hasta el cierre de 2023 el rescate presenta retrasos, ya que en el informe del pasado 19 de diciembre, a las familias se les informó que las labores tienen un avance de 53 por ciento en las rampas, y 91 por ciento y 64 por ciento en los tiros verticales, apuntó la organización Familia Pasta de Conchos.