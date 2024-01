Alonso a Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 21 de enero de 2024, p. 5

Durango, Dgo., En medio de un largo discurso sobre los programas del Bienestar, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador hizo una pausa para aludir a la coyuntura. Nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, a hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista , en alusión a la salida de la conductora Azucena Uresti de su espacio nocturno en Milenio Televisión.

Queria despejar especulaciones en torno a este suceso, por lo que se refirió a él en medio del discurso: “a veces se enojan conmigo algunos periodistas. Ahora, una periodista sale de un programa y dice: ‘debido a las circunstancias tengo que dejar este programa de televisión’. Y da la idea o da a entender que fue víctima de censura. No. Nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. No somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes”.

López Obrador fue más allá y demandó a Uresti despejar dudas en torno a su salida. Me gustaría que esta periodista, Azucena, diga cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo, por lo que deja la televisora; ojalá y hablara .

El Presidente confió en que tiene una buena relación con el propietario de Milenio, Francisco González: es un hombre serio y puedo decir que mi amigo , pero nunca me atrevería a hablarle para que se despidiera a una periodista; nunca lo he hecho.

Es como si le hablo a (Jaime) Azcárraga para que censure a, ¿cómo se llama?, Joaquín López Dóriga. O a Olegario Vázquez para que censure a Ciro (Gómez Leyva). Me la pasaría hablándole a muchos. No, aquí hay libertad completa, porque en el pasado hasta los orillaban a irse del país, como a José Gutiérrez Vivó.

Sostuvo que su gobierno no tiene necesidad de acudir a la censura porque tiene autoridad moral y política. Y ya en este tenor. involucró a los asistentes en su postura: ¿quién es nuestro amo? –preguntó.

–El pueblo –respondieron a coro los asistentes.

–No se oye –lanzó el Presidente

–¡El pueblo!

–Muchas veces –pidió López Obrador

-¡El pueblo, el pueblo, el pueblo!, le respondieron.

La noche del viernes, Uresti anunció en su espacio de noticias que su ciclo en Milenio llegó a su fin: durante 20 años, Milenio ha sido la casa donde crecí profesionalmente, donde pude aprender de los mejores profesionistas, crear lazos de amistad para toda la vida. Los ciclos terminan y llegan momentos de definiciones. Así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa, será la última vez que esté en el noticiario Azucena a las 10 .

Ayer en la mañana, Grupo Milenio emitió un comunicado al respecto: “por este medio les comunicamos que de mutuo acuerdo decidimos dar por finalizado el ciclo del noticiario Azucena a las 10 con la periodista Azucena Uresti, en Milenio Televisión, un espacio informativo de valor periodístico que nació en abril de 2019 y concluyó transmisiones este 19 de enero de 2024.