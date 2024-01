Satisfecho por la efusividad con que lo recibieron sus simpatizantes, López Obrador tuvo que hacer alarde de su liderazgo para que amainara la tormenta contra Villegas: “no me vayan a chiflar –dijo con tono de disculpa anticipada a lo que iba a pedirles–, porque ya saben que soy muy respetuoso, pero no me dejo; siempre ejerzo mi derecho de réplica (...) quiero un aplauso para el gobernador, un aplauso fuerte”.

El silencio inicial entre los simpatizantes obradoristas, en lo que procesaban la sorpresiva petición, precedió a un paulatino aplauso que al final se convirtió en una ovación a Villegas. Protocolaria e incómoda, pero al final le arrancaron una sonrisa al gobernador, que con la mano saludo el gesto.

López Obrador dio sus razones de la deferencia al priísta. ¿Saben por qué? Porque hemos trabajado juntos y nos ha respetado, no como otros. Lo más importante es que no sólo es una relación personal o institucional. Me consta que se preocupa por la necesidad de la gente. No me importa que no les guste, no soy monedita de oro, pero estamos ayudando mucho a Durango .

Detalló que la colaboración se ha dado desde el proyecto hidráulico en La Laguna, que beneficiaría a nueve municipios de Durango y Coahuila. A ellos se añadirá lo que este sábado se firmó como convenio bilateral para que, mediante una inversión federal de mil 150 millones de pesos, se construya una planta potabilizadora para la capital del estado, porque el agua que consumen sus habitantes contiene mucho flúor. Antes de que yo concluya mi mandato voy a venir a inaugurarla , ofreció el Presidente.

Largo discurso con sesgos en otros temas, motivados por la coyuntura o por los gritos de un grupo de sus simpatizantes que clamaban: ¡relección, relección! Y proclamó por enésima ocasión su fe maderista. ¡Sufragio efectivo, no relección! , gritó antes de augurar que “está asegurado el futuro de la transformación. El pueblo ha dicho basta a la corrupción, al clasismo, al racismo, a la oligarquía. ¡Qué viva la justicia! ¡Qué viva la democracia!

“Pensaban nuestros adversarios que nos íbamos a rendir de un fraude y otro fraude. Dijeron: ‘ya les vamos a quitar a estos hasta el derecho a la esperanza’. ¡Se fueron al carajo!’