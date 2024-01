L

a temeraria pugnacidad del premier Netanyahu lo orilla a expresar su verdadera sique, que luego es obligado a desmentir.

Hace tres días confesó estar atacando directamente (¡megasic!) a Irán (https://bit.ly/3U1ssUW).

Netanyahu no tiene recato en mentir con sus grotescos mapas para oligofrénicos, como el que usó para inventar que Irán ya poseía la bomba nuclear, cuando el mismo Israel oculta sus más de 300 bombas atómicas clandestinas (ex presidente Carter dixit; https://bit.ly/3SEJGqm), lo cual había constituido también otra superchería del geoestratega del sionismo global, espía británico israelí/islamófobo consuetudinario Bernard Lewis, quien alucinó lo mismo hace 18 años (https://bit.ly/3OcqYTU).

Aquí lo relevante no radica en la desinformación/mendacidad de los políticos israelíes y sus turiferarios globales, sino en su obsesión por impedir la obtención de una bomba nuclear por Irán que sería la peor derrota de Israel desde su creación terrenal –no su muy respetable creencia paleo-bíblica– hace 75 años.

Por cierto, la oficina de Netanyahu borró su declaración en la ONU –su ominosa amenaza nuclear (sic) creíble (sic) que deberá enfrentar Irán (¡megasic!), para luego retractarse en forma pueril (https://bit.ly/3PURukT)–: 16 días antes del icónico 7 de octubre del ataque de Hamas, que detonó la reacción en cadena que anhela el premier israelí para que Estados Unidos borre del mapa (sic) a Irán (https://bit.ly/46Uy4ne).

Siempre detecté que la guerra de Netanyahu contra Hamas constituye una espesa cortina de humo para aniquilar a Irán y así quedar como la única potencia verdaderamente nuclear y hegemónica en todo Medio Oriente: That’s the name of the game!

Para no variar, la atareada oficina de Netanyahu volvió a borrar un tuit basado en las noticias israelíes i24News (https://bit.ly/3OaTfu4) de que en el futuro Israel debe controlar el área entera del río al mar . Tales seis ominosas palabras constituyen el cántico a la liberación de Palestina que los multimedia sionistas juzgan de antisemita (whatever that means; https://bit.ly/3Oammh3).