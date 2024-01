Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 21 de enero de 2024, p. 26

Xalapa, Ver., Antes de ser alcanzado por una bala, Brandon Arellano Cruz, de 27 años, llamó a su padre, un profesor de matemáticas del Telebachillerato (Tebaev) de Lerdo de Tejada, Veracruz, y le dijo: papá, me viene siguiendo una patrulla, no sé qué pasa, pero voy a llegar a la casa de mi abuela, y ahí me voy a parar , detalló Delfino Arellano, al describir el momento en que su hijo perdió la vida.

Antier en la noche, agentes de la Se-cretaría de Seguridad Pública (SSP), asignados a la comandancia de Lerdo, presuntamente le quitaron la vida a Brandon en medio de una persecución, en condiciones aún no sido esclarecidas por la autoridad.

Minutos después, los pobladores incendiaron el palacio municipal e intentaron linchar a cuatro elementos de la SSP, a quienes señalaron como responsables del crimen, y además le prendieron fuego a dos patrullas de la policía estatal y a una unidad de traslado del DIF. Aseguraron que ya han sufrido otros abusos policiacos.

Síndica condena incendio parcial al palacio municipal

La síndica en funciones de alcaldesa de Lerdo, la morenista María Esther Arroniz López, reprobó que un grupo de ciudadanos incendiara parcialmente el palacio municipal y estuvieran a punto de linchar a los cuatro policías, que según informó la SSP se encuentran detenidos. La funcionaria no dijo nada sobre quién o quiénes dispararon contra el muchacho.

Lamento la pérdida de la familia Arellano Cruz y condeno enérgicamente que, valiéndose de esta desgracia, un grupo de personas agite a la ciudadanía para alimentar el odio, el vandalismo y la inestabilidad social , dijo en sus redes sociales.

Según el relato de Delfino Arellano, el joven alcanzó a llegar a la casa de su abuela, en la colonia Paulino Ortiz, donde estacionó el coche, pero los policías abrieron fuego y por el parabrisas trasero entró la bala que le quitó la vida.

Exigimos justicia, por favor señor gobernador, Cuitláhuac García, atienda el llamado de estos padres a quienes le asesinaron a un hijo. Lo mataron de manera impune, enfrente de la casa de su abuela, ¿cómo es posible eso? ¿Qué clase de autoridades tenemos? ¿Quiénes nos protegen y quiénes nos están cuidando? , reclamó Delfino junto al cadáver.

Detalló que después de la llamada de Brandon, tomó la motocicleta y fue a buscarlo. Pero cuando llegó al sitio donde habían quedado de verse, los policías le apuntaron con sus armas, y amagaron con dispararle si intentaba acercarse al auto.