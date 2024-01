El mexicano Isaac del Toro concretó una proeza en su primera competencia como profesional al subir al podio del Santos Tour Down Under de Australia con su equipo UAE Team Emirates. El tricolor consiguió el tercer puesto después de una cerrada carrera frente al británico Stephen Williams, de Israel Prem Tech, quien se llevó el título.

▲ El originario de Ensenada, deapenas 20 años, terminó tercero en el Santos Tour Down Under y se perfila como una gran promesa. Foto tomada de redes

El segundo puesto fue para el ecuatoriano Jhonatan Narváez, quien resistió los ataques del mexicano y apenas logró superarlo por una mínima diferencia.

Es muy bueno para mí, todo es maravilloso, estar en un tour por primera vez y hacer esto es más que reconfortante, habrá que ir pensando en otras cosas, pero al menos esta experiencia es un resultado maravilloso , dijo un emocionado Del Toro después del recorrido.

No es la primera hazaña del mexicano, pues apenas hace unas semanas también sorprendió al imponerse en el Tour de Francia Sub 23. El originario de Ensenada, además, subió hace unos días al tercer sitio en el Clásico Down Under, una competencia celebrada en Adelaida, Australia.

Ambos resultados son la advertencia del inicio de la carrera de una promesa del ciclismo tricolor, un aliento en este deporte que no se veía desde hace 21 años con Raúl Alcalá, ganador de dos etapas del Tour de Francia en la década de los años 90.